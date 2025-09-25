Galliani Milan, il dirigente conferma l’addio al Monza! Le dichiarazioni rilasciate subito dopo il comunicato ufficiale. Le ultimissime

Fininvest ha completato la cessione del Monza alla società americana Beckett Layne Ventures (Blv), segnando la fine di un’era. Con il passaggio di proprietà, anche Adriano Galliani ha deciso di lasciare il club brianzolo, rifiutando il ruolo di presidente che gli era stato offerto dalla nuova gestione.

In una dichiarazione, Galliani ha spiegato la sua decisione come “una scelta difficile”, motivata dal desiderio di dedicarsi ad altre attività e, soprattutto, di lasciare “alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà” di portare avanti i propri progetti. Tra questi, ha sottolineato l’obiettivo di riportare il Monza in Serie A, un traguardo storico che era stato raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando il desiderio di Silvio Berlusconi.

La decisione di Galliani non è stata una sorpresa per gli addetti ai lavori. Come già precedentemente discusso, con la morte di Silvio Berlusconi, la sua famiglia ha deciso di uscire definitivamente dal mondo del calcio. L’addio di Galliani al Monza rappresenta la conclusione di un’epoca gloriosa per il club brianzolo, che ha visto la squadra passare dalla Serie C alla Serie A in pochi anni.

Il futuro di Galliani rimane incerto, ma il suo nome è spesso accostato a un possibile ritorno al Milan. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del calcio potrebbero essere un valore aggiunto per il club rossonero, ora guidato da Massimiliano Allegri.