Galliani Milan, clamoroso annuncio: cessione del Monza completata e adesso… Ultimissime notizie sui rossoneri

Fininvest ha ufficialmente venduto il Monza a Beckett Layne Ventures (Blv), finalizzando il closing nella mattinata di oggi. La notizia, appresa dall’ANSA, segna la conclusione dell’era di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani alla guida del club brianzolo, un ciclo che ha visto la squadra scalare le categorie fino a raggiungere la Serie A.

Con la morte di Silvio Berlusconi, la sua famiglia ha deciso di uscire definitivamente dal mondo del calcio. Questo evento segna la fine di un’epoca per il calcio italiano e apre un nuovo capitolo per il Monza. La nuova proprietà dovrà decidere se Adriano Galliani farà ancora parte dei piani della società.

Il futuro di Galliani è un tema di grande interesse. Dopo una lunga e vincente esperienza in rossonero, il suo nome è sempre stato accostato a un possibile ritorno al Milan. Con la cessione del Monza, l’ipotesi non è più così remota. La sua esperienza e la profonda conoscenza del calcio potrebbero essere un valore aggiunto per il club rossonero, ora guidato da Massimiliano Allegri.

La trattativa che ha portato alla cessione del Monza è stata lunga e complessa, ma si è conclusa con successo. Beckett Layne Ventures si prepara a una nuova avventura, con l’obiettivo di consolidare il club in Serie A e di farlo crescere ulteriormente.