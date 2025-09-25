Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

Galliani ha lasciato oggi il Monza: attesa per il romantico ritorno al Milan dopo l’epopea Berlusconi. Cosa può succedere nei prossimi giorni

L’addio di Adriano Galliani al Monza, il club che ha portato per la prima volta nella sua storia in Serie A, è un evento che ha scosso il mondo del calcio italiano. Come ha spiegato lui stesso, è stata “una scelta difficile“, motivata dal desiderio di dedicarsi ad altre attività, ma anche dalla volontà di lasciare la “massima libertà” alla nuova proprietà per portare avanti i propri progetti. Galliani ha sottolineato come l’obiettivo di riportare il Monza in A, un traguardo storico, fosse anche il desiderio del compianto Presidente Silvio Berlusconi.

Le sue parole, però, lasciano aperte molte speculazioni sul suo futuro. È difficile immaginare che un dirigente del suo calibro e con una passione così profonda per il calcio possa rimanere lontano dal campo. I contatti e le voci su una sua possibile nuova avventura nel mondo del pallone sono sempre più insistenti. Non a caso, Galliani era tornato in pista proprio con il Monza dopo un periodo di pausa, dimostrando una forte voglia di rimettersi in gioco.

L’ombra di un suo clamoroso ritorno al Milan si allunga, nonostante le sue recenti smentite. Come un veterano del calcio, Galliani sa bene che nel suo ambiente non è possibile rivelare tutto, soprattutto su progetti futuri. Quindi, una sua “excusatio non petita” non è una mossa tipica, il che alimenta ulteriormente le voci. Non sarebbe affatto una sorpresa vederlo rientrare nei quadri dirigenziali rossoneri, magari in un ruolo di grande responsabilità.

La domanda che tutti si pongono è: quale ruolo ricoprirebbe? L’idea di un ruolo operativo è quella più probabile, data la sua natura di “uomo di campo”. La figura del presidente potrebbe essere una possibilità, sebbene al momento il Milan di Igli Tare, direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri, allenatore, sembri aver trovato una propria quadratura dal punto di vista gestionale. Nonostante gli scossoni estivi, la struttura dirigenziale appare solida, con Tare che ha il compito di guidare il mercato e le altre figure che ruotano attorno alla squadra.

Tuttavia, con un personaggio del calibro di Adriano Galliani, tutto è possibile. La sua esperienza, la sua conoscenza del club e del mondo del calcio in generale lo rendono un candidato naturale per una posizione di alto livello. Il suo eventuale ritorno non sarebbe un passo indietro per il Milan, ma un’opportunità per unire la modernità della gestione attuale con l’esperienza e la storia di uno dei dirigenti più vincenti di sempre. La sua eventuale nomina, seppur al momento solo una sensazione, porterebbe sicuramente delle novità significative. Lo riporta TMW.