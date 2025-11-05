Galeone, domani i funerali del tecnico scomparso domenica scorsa e mentore di Allegri

Galeone, i funerali del noto tecnico scomparso domenica scorsa all’età di 84 anni e mentore di Allegri si svolgeranno domani alle 15:30

Si terranno domani pomeriggio nel Duomo di Udine i funerali di Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore scomparso domenica all’età di 84 anni.

Il Comune di Udine ha confermato che non proclamerà il lutto cittadino, ma sarà presente alle esequie con il sindaco e il gonfalone della città.

Un omaggio significativo arriverà invece dal Comune di Pescara, città dove Galeone è stato molto amato: il sindaco, Carlo Masci, ha proclamato il lutto cittadino dalle 15.30 alle 17.30.

Galeone, nato a Napoli, è stato un’icona del calcio italiano, protagonista di quattro promozioni in Serie A con squadre come Udinese e Pescara. È ricordato soprattutto come «maestro per molti tecnici come Massimiliano Allegri, tecnico del Milan», che lo ha sempre indicato come punto di riferimento.