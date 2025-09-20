Connect with us

Formazioni ufficiali Udinese Milan, le scelte di Runjaic e Landucci

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

landucci 1 e1693168643652

Formazioni ufficiali Udinese Milan – Mister Marco Landucci ha scelto gli undici che scenderanno in campo dall’inizio

A circa un’ora dal fischio d’inizio di Udinese-Milan, match in programma alle 20:45, Kosta Runjaic e Marco Landucci, sostituto dello squalificato Allegri in panchina, hanno diramato le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zarraga, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci

Marco Landucci, e Runjaic, allenatore dell’Udinese, hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno ufficialmente diramato le formazioni che scenderanno in campo per l’attesissimo match di questa sera. La sfida si preannuncia avvincente e cruciale per gli obiettivi di entrambe le squadre, con l’Udinese che punta a consolidare la sua posizione e i rossoneri che cercano punti preziosi per il vertice della classifica.

Le formazioni sono state comunicate pochi minuti fa e ora si possono analizzare le strategie dei due mister. Per il Diavolo, si conferma la fiducia in alcuni elementi chiave, con l’obiettivo di trovare subito il giusto ritmo e mettere in difficoltà la difesa avversaria. D’altro canto, Runjaic ha scelto una squadra che punta sulla solidità e sulla capacità di sfruttare al meglio gli spazi, per colpire i milanisti con rapide ripartenze.

