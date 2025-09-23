Formazioni ufficiali Milan Lecce: le scelte di Landucci e Di Francesco

Formazioni ufficiali Milan Lecce – Questi i ventidue calciatori che scenderanno in campo dall’inizio allo Stadio San Siro

Queste le formazioni ufficiali diramate dai due tecnici, i ventidue che scenderanno in campo:

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.

LECCE – Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente.

Il fischio d’inizio di Milan-Lecce in Coppa Italia si avvicina, e l’attesa cresce per questo match che si preannuncia ricco di spunti. Con le formazioni ufficiali finalmente diramate dai due allenatori, Massimiliano Allegri e Eusebio Di Francesco, l’attenzione si sposta non solo sui giocatori in campo, ma anche su chi siederà in panchina. Una situazione inusuale, che vede il Diavolo scendere in campo senza la sua guida principale.

Per la partita di questa sera, sulla panchina rossonera non ci sarà il tecnico livornese Allegri, noto per la sua gestione pragmatica delle gare. Il mister è infatti costretto a seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica. Al suo posto, il timone del Milan sarà affidato a Marco Landucci, il fedele vice di Allegri, un uomo di fiducia che conosce a menadito i meccanismi e le strategie della squadra.

Questa assenza forzata rappresenta un test significativo per la formazione meneghina. La presenza di un allenatore in campo è cruciale per la gestione dei momenti difficili e per le decisioni tattiche in tempo reale. Tuttavia, la profonda intesa tra Allegri e Landucci garantisce una continuità di vedute che dovrebbe minimizzare l’impatto della squalifica. Landucci, con la sua esperienza e la sua conoscenza dell’ambiente, saprà sicuramente trasmettere ai giocatori le indicazioni necessarie per affrontare il Lecce di Di Francesco, il tecnico abruzzese che ha fatto del gioco offensivo e della pressione alta i punti di forza dei salentini.