Formazioni ufficiali Milan Bologna: le scelte di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A San Siro è tutto pronto per la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoneri scendono in campo con il 3-5-1-1.

In porta c’è Maignan, protetto da una linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce agiscono gli esterni a tutta fascia Saelemaekers a destra e Estupinian a sinistra, pronti a spingere e a dare ampiezza alla manovra. A centrocampo, il trio di qualità e quantità formato da Fofana, il fuoriclasse croato Modric e l’ex juventino Rabiot. Sulla trequarti, a supporto dell’unica punta, c’è Loftus-Cheek, che agirà come fantasista libero di svariare su tutto il fronte d’attacco. In attacco, il giovane Gimenez ha il compito di scardinare la difesa del Bologna.

Il Bologna di Vincenzo Italiano risponde con un classico e consolidato 4-2-3-1, puntando sulla solidità e sulla velocità dei suoi interpreti. Tra i pali troviamo Skorupski. La difesa a quattro è formata da Zortea, Lucumì, Heggem e Lykogiannis. Il centrocampo a due è affidato a Freuler e al capitano Ferguson, che gestiranno il traffico in mezzo al campo e faranno da schermo davanti alla difesa. Sulla linea dei trequartisti, la fantasia e l’imprevedibilità sono garantite da Orsolini, Fabbian e Cambiaghi. L’unica punta, a cui sono affidate le speranze dei gol del Bologna, è l’argentino Castro.

Questa partita promette emozioni e tatticismi interessanti, con Allegri che cerca di sorprendere l’avversario con un modulo insolito, mentre Italiano si affida al suo schema collaudato. Sarà una battaglia tattica avvincente in cui ogni mossa e ogni scelta dei due allenatori potranno fare la differenza.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano