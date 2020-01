Formazioni ufficiali Brescia-Milan: Kjaer in difesa, torna titolare Calhanoglu

Formazioni ufficiali Brescia-Milan: le scelte di Pioli e Corini per questo anticipo della ventunesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Brescia-Milan: modulo che vince non si cambia per Stefano Pioli, che continua ad affidarsi al 4-4-2. In difesa il nuovo acquisto Kjaer ha vinto il ballottaggio con Musacchio, appena rientrato dall’infortunio. La doppietta contro l’Udinese non è valsa la titolarità ad Ante Rebic. Il croato partirà anche oggi dalla panchina, al suo posto dal primo minuto ci sarà Calhanoglu. Confermato invece il tandem d’attacco Ibrahimovic-Leao. Ancora panchina per Piatek e Suso, non convocato invece Paquetà.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayè. A disposizione: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Donarumma, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Bjarnason. All.: Corini

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic; Gabbia, Musacchio, Rodriguez; Bonaventura, Krunic; Piatek, Suso. All.: Pioli