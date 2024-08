Fofana Milan, Di Marzio CONFERMA: «» - Milan News 24

Il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, conferma come l’arrivo di Youssouf Fofana al Milan sia ormai imminente

Dopo una lunga trattativa, siamo giunti al rettilineo finale per Youssouf Fofana al calciomercato Milan. I rossoneri hanno trovato l’intesa economica col Monaco. I due club stanno limando ora gli ultimi dettagli, in attesa del via libera per le visite mediche. La conferma arriva anche dal giornalista Gianluca Di Marzio.

PAROLE – «Milan, per Fofana mancano solamente gli ultimi dettagli tra club e si attende il via libera per programmare le visite mediche».