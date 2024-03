Fiorentina Milan, Chukwueze insidia Pulisic: Pioli orientato a schierare lui per un motivo. Ecco quale

Fiorentina-Milan, ballottaggio a destra tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze: Pioli può scegliere lui per un motivo

Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è un ballottaggio aperto in casa Milan per quanto riguarda la formazione di questa sera per la gara contro la Fiorentina al Franchi.

Stefano Pioli deve decidere chi lanciare dal primo minuto come esterno titolare d’attacco: ieri Pulisic sembrava in vantaggio su Chukwueze ma il tecnico potrebbe alla fine preferire il nigeriano visto l’elevato minutaggio accumulato dall’ex Chelsea con gli Stati Uniti. Decisione definitiva solo a ridosso del match.