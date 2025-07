Emerson Royal Milan, si inserisce il Flamengo nella corsa! E il Besiktas… Segui le ultimissime sui rossoneri

La telenovela del futuro di Emerson Royal si arricchisce di un nuovo, sorprendente capitolo. Nonostante il Milan avesse raggiunto un accordo verbale con il Besiktas proprio nelle ultime ore per il trasferimento del terzino brasiliano, il Flamengo si è inserito prepotentemente nella trattativa. Il club brasiliano sta infatti provando a capire se ci sono i margini per riportare il giocatore in patria, avviando i primi contatti per il difensore. La partita è, dunque, ancora aperta.

Emerson Royal, classe 1999, è un terzino destro di spinta, apprezzato per la sua fisicità e la capacità di percorrere la fascia con costanza. Dopo una sola stagione e 26 presenze con il Diavolo, la sua avventura a Milano sembrava volgere al termine, con la Turchia come destinazione più probabile. Tuttavia, l’interesse del Flamengo, uno dei club più prestigiosi del Brasile, rimescola le carte in tavola.

Le Implicazioni per il Milan e il Mercato di Tare e Allegri

Per il Milan, questa nuova offerta dal Brasile complica un’operazione che sembrava ormai definita. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando per snellire la rosa e reinvestire le risorse derivanti dalle cessioni. L’accordo verbale con il Besiktas prevedeva un prestito oneroso da 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, una formula che il Milan riteneva vantaggiosa. Ora, il possibile inserimento del Flamengo potrebbe portare a un rilancio o a una trattativa più complessa.

Il Flamengo, dal canto suo, vede in Emerson Royal un rinforzo di grande qualità per la propria fascia, un giocatore che, forte dell’esperienza europea, potrebbe fare la differenza nel campionato brasiliano. La volontà del giocatore sarà cruciale in questa fase: preferirà rimanere in Europa e tentare l’esperienza turca, magari ritrovando Tammy Abraham, oppure sarà sedotto dall’idea di un ritorno in patria, in un club ambizioso e con una tifoseria passionale?

Il mercato del Milan continua a essere un cantiere aperto, con Tare e Allegri impegnati a definire al meglio gli equilibri della squadra. La situazione di Emerson Royal è un esempio lampante di come le trattative possano evolvere rapidamente, richiedendo prontezza e flessibilità. L’esito di questa “partita aperta” determinerà non solo il futuro del difensore, ma influenzerà anche le prossime mosse del club meneghino.