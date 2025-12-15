Diogo Leite Milan, traguardo delle 100 presenze in Bundesliga. Il portoghese resta nell’orbita rossonera

Diogo Leite Milan, 100 presenze in Bundesliga e occhi del club rossonero sempre vigili. Segui le ultimissime

Un momento di svolta è stato segnato in Germania: Diogo Leite, il difensore centrale portoghese, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Bundesliga in occasione della sfida contro il Lipsia. Un risultato di assoluto prestigioche consolida il suo ruolo centrale nella storia recente dell’1. FC Union Berlin, dato che tutte le presenze sono state collezionate con la maglia del club berlinese. Il suo totale, contando tutte le competizioni con la maglia dell’Union, sale addirittura a 123 partite.

Le 100 apparizioni di Diogo Leite in campionato raccontano una storia di affidabilità e continuità assoluta: è sceso in campo 96 volte da titolare, confermandosi una prima scelta inamovibile per la difesa del club. In queste gare, il difensore lusitano ha anche saputo contribuire alla fase offensiva con un gol e tre assist. Il suo bilancio complessivo include 38 vittorie, 23 pareggi e 39 sconfitte, numeri che testimoniano l’intensità delle battaglie vissute.

Un Portoghese nella Top 10 della Bundesliga

Con le 100 presenze in Bundesliga, Diogo Leite rafforza ulteriormente il suo posto nella storia del calcio portoghese in Germania. Entra stabilmente nella Top 10 dei giocatori portoghesi con il maggior numero di presenze nel massimo campionato tedesco. Non solo: grazie alla sua fedeltà e al legame costruito, si conferma anche nella Top 3 dei portoghesi con più presenze nella competizione con una sola squadra. Un dato che rispecchia perfettamente la longevità e la costanza del suo rendimento in maglia Unioner.

Il traguardo assume un valore simbolico ancora maggiore se si considera che Leite è l’unico calciatore portoghese ad aver mai vestito la maglia dell’Union Berlin. Le 100 presenze non sono quindi un semplice numero, ma un capitolo speciale della sua carriera e motivo di grande orgoglio per il club e per i suoi tifosi.

Il Futuro e l’Orbita del Milan

L’affidabilità e la continuità dimostrate da Diogo Leite non sono passate inosservate in Italia. Il suo nome continua a circolare con insistenza in ottica Milan per il mercato di gennaio, ed è stato più volte accostato ai rossoneri negli ultimi mesi. Il difensore portoghese rimane stabilmente nell’orbita della Serie A, grazie a caratteristiche come la dutttilità e la grande continuità di rendimento, ritenute utili e funzionali per la massima categoria italiana.

La sua candidatura è tornata di attualità proprio perché il Milan di Massimiliano Allegri valuta un innesto difensivo capace di garantire affidabilità per rimediare ai troppi gol subiti. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, cerca un profilo solido per la difesa e le cifre impressionanti di Diogo Leite in Bundesliga lo rendono un obiettivo concreto per il Diavolo.