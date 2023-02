Di Biagio choc: «Zaniolo è un celebroleso»

Un audio whatsapp riportato da La Repubblica ha reso note il pensiero choc di Luigi Di Biagio ex CT dell’Italia Under 21, su Nicolò Zaniolo

PAROLE – «Non capisce un ca…Io l’ho mandato in tribuna, l’ho sfondato sperando di riprenderlo in tempo, ma niente. Niente. Purtroppo quando dico che è cerebroleso…adesso tutti a dirmi ‘c’avevi ragione’, ma che avevo ragione, è un problema grande per lui. Per la vita, non capisce un ca…».