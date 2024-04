De Zerbi Milan, Ventola sicuro: «Secondo me andrà in una di queste due squadre»

De Zerbi è tra gli allenatori accostati al Milan in caso di addio a Pioli. Nicola Ventola si è espresso così sul suo futuro

Le parole di Nicola Ventola a Radio Serie A sul futuro di Roberto De Zerbi, tra gli allenatori accostati al Milan in caso di addio a Pioli:

LE PAROLE – «Secondo me andrà al Liverpool o al Bayern Monaco. Il suo tipo di idee si sposa perfettamente con la mentalità del club tedesco e se dovesse arrivare un’offerta la prenderebbe in considerazione. Lui di base vuole però essere al top e il top in questo momento è la Premier League. A parità di offerta resterebbe in Inghilterra»