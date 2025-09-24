Curva Sud Milan, Maignan si schiera dalla parte degli Ultras rossoneri: il post social del portiere francese è inequivocabile – FOTO

Curva Sud Milan, Mike Maignan, attraverso i propri profili social, si è schierato dalla parte degli Ultras rossoneri: il post social

La situazione di limbo che sta vivendo il tifo organizzato del Milan sta avendo ripercussioni non solo sull’ambiente, ma anche sulla squadra. Lo stadio San Siro, un tempo un catino infuocato, ora assomiglia più a un teatro, e la mancanza del calore della Curva Sud si fa sentire. Mentre il Milan e le istituzioni cercano una soluzione per risolvere il problema, un messaggio chiaro e diretto è arrivato dal capitano rossonero Mike Maignan.

Il messaggio di Maignan e la mancanza di calore

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, il portiere francese ha espresso un sentimento che è comune a tutta la squadra. Con la semplice parola “Manca“, accompagnata da un’immagine della Curva Sud piena di bandiere rossonere, Maignan ha confermato che i giocatori sentono la mancanza di quell’ambiente passionale che in passato li ha spinti a dare il massimo in campo. L’episodio è un chiaro segnale che il tifo è parte integrante del successo del Milan.

La situazione attuale rappresenta una sfida non solo per la dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ma anche per l’intero club. L’obiettivo è trovare al più presto un accordo che possa riportare la serenità e il supporto dei tifosi organizzati, magari già per il big match di domenica sera contro il Napoli.

La sinergia tra squadra e tifosi: una storia da riscrivere

La storia del Milan è strettamente legata al supporto dei suoi tifosi. In passato, la spinta di San Siro ha trascinato la squadra verso vittorie insperate e ha creato un’atmosfera magica che ha intimidito gli avversari. Oggi, questo fattore è assente, e il messaggio di Maignan è un promemoria di quanto sia importante per il Milan tornare a contare su questo supporto.

Mentre le trattative continuano, la speranza è che si possa giungere a una soluzione positiva. La sinergia tra la squadra, l’allenatore Allegri, il direttore sportivo Tare e il pubblico è fondamentale per raggiungere i grandi obiettivi. La mancanza di tifo, evidenziata dalle parole di un leader come Maignan, è un segnale che il Milan è pronto a riabbracciare i suoi tifosi per tornare a lottare insieme per la vittoria.