Coronavirus, il Barcellona taglia gli stipendi: sarà seguito il modello?

Per far fronte all’emergenza Coronavirus il Barcellona ha accordato con i propri calciatori di tagliare gli stipendi

L’emergenza Coronavirus sta a mettendo a dura prova l’economia in tutti i suoi settori. Per quanto riguarda il calcio, nelle ultime settimane sono state molteplici le soluzioni proposte per far fronte alla grave situazione. La più valida al momento è quella relativa al taglio degli stipendi dei giocatori. Se in Serie A la tematica si è solamente discussa, in Spagna si stanno muovendo passi molto più concreti. Secondo quanto riferito da Sport, infatti, i senatori del Barcellona avrebbero trovato un’intesa di massima con il club per il taglio degli stipendi.

Un accordo che, al momento, coinvolgerebbe solo la prima squadra. L’incontro è avvenuto tra i giocatori più rappresentativi del club catalano, ovvero Messi, Busquets, Sergi Roberto e Piqué, e il presidente Bartomeu. L’esito del dialogo è stato positivo e per questo motivo il numero 1 del blaugrana a si riunirà con ECA, UEFA ed alcuni membri delle leghe europee per proporre questa decurtazione dei salari e renderla omogenea per tutta l’Europa calcistica.