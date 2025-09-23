Coppa Italia, tiri di rigore o supplementari? Che succede in caso di parità tra Milan e Lecce

Coppa Italia – Cosa prevede il regolamento del torneo in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari

Tutto è pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Lecce, una partita che vale l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match, in programma alle 21:00, si preannuncia teso e avvincente, non solo per il valore della posta in gioco, ma anche per una particolare regola del torneo: in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, la sfida non andrà ai tempi supplementari, ma direttamente ai tiri di rigore. Una norma che elimina ogni margine di errore e rende ogni azione decisiva.

Per la squadra di Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore toscano, l’obiettivo è chiaro: evitare la lotteria dei rigori e chiudere la pratica nei tempi regolamentari. Questo significa che il Diavolo dovrà scendere in campo con la massima concentrazione, evitando cali di tensione che potrebbero costare caro. Allegri, pur non essendo in panchina a causa di una squalifica, ha preparato ogni dettaglio per non lasciare nulla al caso, sapendo che l’esito della partita può cambiare in un attimo.

Il Lecce, dal canto suo, proverà a sfruttare ogni occasione e a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo secondo, sperando di portare la sfida ai rigori, dove tutto può succedere. L’incertezza del risultato e l’assenza dei tempi supplementari aggiungono un’ulteriore dose di adrenalina a una partita già ricca di aspettative. Se il Milan riuscirà a superare l’ostacolo salentino, il cammino in Coppa Italia si farà ancora più intrigante.

La squadra rossonera, infatti, sa già chi affronterà nel prossimo turno: ad attenderla ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri.