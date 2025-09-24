Coppa Italia Milan, svelato il prossimo avversario: tutte le info sugli ottavi di finale della competizione. Le ultimissime notizie

Dopo aver superato brillantemente il turno preliminare di Coppa Italia con una vittoria per 3-0 contro il Lecce, il Milan si prepara per il prossimo ostacolo: la Lazio. Il sorteggio degli ottavi di finale ha infatti messo di fronte le due squadre, che si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida che si preannuncia avvincente.

Gli ottavi di finale, che si disputeranno tra il 3 e il 17 dicembre, vedranno i rossoneri impegnati in una delle partite più attese del tabellone. Il sorteggio ha riservato al Milan un avversario di grande calibro, ma anche un’occasione per dimostrare la propria forza in una competizione importante. Per il Milan di Allegri la Coppa Italia è un obiettivo stagionale, e superare un avversario come la Lazio sarebbe un segnale forte e chiaro al resto del campionato.

Ecco come si presenta il quadro completo degli ottavi di finale:

BOLOGNA vs Parma/Spezia

vs Parma/Spezia LAZIO vs Milan

vs Milan JUVENTUS vs Udinese

vs Udinese ATALANTA vs Genoa/Empoli

vs Genoa/Empoli INTER vs Verona/Venezia

vs Verona/Venezia ROMA vs Torino/Pisa

vs Torino/Pisa FIORENTINA vs Como/Sassuolo

vs Como/Sassuolo NAPOLI vs Cagliari

Il cammino verso la vittoria finale è ancora lungo, ma il Milan ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Superare la Lazio a Roma non sarà semplice, ma la squadra ha dimostrato di avere la qualità e il carattere necessari per affrontare partite del genere. I rossoneri dovranno preparare al meglio la sfida per garantirsi un posto tra le migliori otto squadre della competizione.