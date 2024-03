MN24 – Conferenza stampa Pioli: QUANDO parla il tecnico alla vigilia di Fiorentina Milan

Conferenza stampa Pioli: il tecnico rossonero interverrà da Milanello venerdì 29 marzo alla vigilia della Fiorentina

Come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli, tecnico del Milan, interverrà in conferenza stampa da Milanello venerdì 29 marzo alle ore 10:30 per presentare la sfida del giorno successivo contro la Fiorentina al Franchi.

Una gara delicata per i rossoneri che hanno però tutta l’intenzione di proseguire sull’ottima striscia positiva delle ultime settimane: c’è il secondo posto da blindare dopo la vittoria contro il Verona e il +3 sulla Juve.