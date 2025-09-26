MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Milan Napoli

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese parlerà domani alle 12 in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti clou della Serie A: il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare a San Siro il Napoli campione d’Italia. Il big match, in programma domenica sera alle ore 20:45, è un crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre, e l’attenzione mediatica è già alle stelle.

Come appreso dalla redazione di Milannews24, la vigilia della sfida sarà scandita dalla consueta conferenza stampa del tecnico rossonero. Allegri parlerà domani mattina, sabato, per presentare la gara contro i partenopei, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12:00. Un momento cruciale per carpire le intenzioni tattiche del mister e conoscere le ultime novità sulle condizioni della squadra.

Le grandi incognite per il tecnico: da Leao alla difesa

La conferenza stampa di Allegri sarà un appuntamento imperdibile, specialmente alla luce dei recenti sviluppi in casa rossonera. Il tecnico dovrà chiarire diversi dubbi, a partire dalle condizioni di Rafael Leao, il cui rientro in gruppo ha riacceso le speranze dei tifosi. Ci si aspetta che Allegri spieghi la strategia per l’utilizzo del portoghese: sarà un’arma da sfoderare a gara in corso o è pronto per uno spezzone più lungo?

Non meno importanti saranno le dichiarazioni sulla scelta del reparto avanzato e le decisioni in difesa. Il Milan ha dimostrato solidità nelle ultime uscite, ma il Napoli rappresenta un esame di maturità di altissimo livello. Le decisioni di Allegri sulla formazione titolare e sugli accorgimenti tattici per arginare l’attacco avversario saranno al centro delle domande dei cronisti.

Il lavoro di Tare e la sintonia con Allegri

La sintonia tra il tecnico e Tare è un elemento chiave per il successo del Milan. La conferenza di domani non sarà solo un momento di presentazione della partita, ma anche una riaffermazione della strategia comune che sta guidando i rossoneri in questa stagione. Tutti gli occhi saranno puntati su Allegri per capire come il Milan affronterà i campioni d’Italia e quali saranno le carte decisive da giocare per conquistare i tre punti a San Siro.