Compagnoni duro sul Milan: «Troppo brutto per esser vero, ha un clamoroso deficit»

Maurizio Compagnoni è intervenuto negli studi di Sky Sport dicendo la sua su Milan Roma di ieri sera. La critica ai rossoneri

LE PAROLE – «Che il cambio di Chukwueze sia stato tardivo è fuori discussione. E’ entrato lui, ha cambiato la partita. Il Milan è stato molto più pericoloso in quei 10′ con Chukwueze che negli altri 80 e passa. Io non credo però che sia stato un problema tattico, credo che, fermo restando che De Rossi ha messo la squadra in campo benissimo, con questo 4-4-1-1 che ha funzionato alla perfezione, ha coperto il campo come meglio non avrebbe potutto, però nel Milan è stato sbagliato l’atteggiamento. E’ scesa in campo una squadra molle, lenta, quasi mai andando a pressare l’avversario, con giocatori fondamentali con la testa altrove, Leao su tutti ma non solo. Troppo brutto il Milan per essere vero, e la Roma ha forse sprecato l’occasione di chiudere i giochi già dalla partita d’andata perché per 80′ la formazione di Stefano Pioli è stato irriconosibili. Però ti ripeto, non è stato tanto un aspetto tattico ma proprio il modo di interpretare la partita, quasi come se fosse una banale partita di campionato e non una partita di Europa League ad eliminazione diretta»