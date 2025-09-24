Classifica Serie A, balzo in avanti del Milan di Allegri: il confronto con la scorsa stagione è una sentenza

Classifica Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri, a questo punto del campionato, ha 4 punti in più rispetto alla scorsa stagione

Un’analisi dettagliata pubblicata da Tuttomercatoweb.com getta una luce chiara sul sorprendente avvio di stagione del campionato di Serie A in corso. Il confronto con la classifica dello scorso anno dopo le prime quattro giornate mostra una realtà ben definita, con alcune squadre che hanno ingranato la marcia giusta e altre che faticano a ritrovare il passo. Al centro di questo scenario dinamico c’è il Milan, che si distingue per un progresso notevole, sintomo di un lavoro mirato portato avanti da mister Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Tare.

Un Avvio di Stagione Positivo per i Rossoneri

Secondo i dati riportati dalla fonte, il Milan si trova al terzo posto in classifica con 9 punti, ben 4 in più rispetto a quelli accumulati nello stesso periodo nella stagione 2024/25. Questo balzo in avanti è un chiaro segnale della solidità ritrovata sotto la guida di Allegri, che ha evidentemente impresso il suo marchio di disciplina e pragmatismo fin da subito. La combinazione con le scelte di calciomercato del DS Tare sembra aver creato un mix vincente, in grado di far partire la squadra con il piede giusto e di alimentare le speranze dei tifosi.

Il Confronto con le Altre Big

Il Milan non è l’unica grande a volare. Il Napoli, capolista con 12 punti, ha guadagnato 3 punti rispetto a un anno fa, confermando la sua forza. Anche la Juventus, con 10 punti (+2), si consolida nelle posizioni di vertice. Il sorpasso più clamoroso in positivo, tuttavia, è quello della Roma, che con 9 punti ha ben 6 lunghezze in più rispetto a dodici mesi fa, un dato che fa sognare la capitale. Bene anche l’Atalanta, stabile con 8 punti (+2).

Sul fronte opposto, l’Inter registra un passo indietro con 6 punti (-2). Ma sono Torino e Lazio a subire le battute d’arresto più pesanti, con una perdita di 4 punti a testa rispetto alla scorsa stagione. Un calo che dovrà essere analizzato e corretto rapidamente se non vorranno perdere il treno che porta all’Europa.

Le Sorprese e le Delusioni del Campionato

La classifica dopo quattro giornate rivela anche altre curiosità. Merita una menzione l’ottimo inizio di Cremonese e Sassuolo, che pur essendo lo scorso anno in Serie B avevano un punteggio molto basso la scorsa stagione. Spiccano poi Cagliari e Como, che con 7 punti mostrano un ottimo impatto con la massima serie. L’Udinese, con 7 punti ma un calo di 3, e la Fiorentina, con soli 2 punti (-1), si ritrovano in una posizione di classifica meno entusiasmante.

Il confronto tracciato da Tuttomercatoweb.com dimostra come il campionato di Serie A sia più che mai aperto e imprevedibile. Il Milan ha iniziato con il piede giusto, un segnale di speranza per tutti i tifosi, che guardano con fiducia al lavoro di Allegri e alle strategie di Tare. La battaglia per lo Scudetto è appena cominciata, ma le prime indicazioni sono chiare: i rossoneri ci sono.