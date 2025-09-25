Chukwueze, l’ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

Chukwueze, è arrivato finalmente l’esordio del nigeriano ex Milan con il Fulham: mezzora nella squadra contro il Cambridge

Il Milan continua a monitorare con attenzione i percorsi dei propri giocatori ceduti in prestito, e tra questi l’attenzione è focalizzata su Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, passato al Fulham con la formula del prestito, ha finalmente fatto il suo esordio con il club inglese, un evento atteso sia dai tifosi dei Cottagers che dalla dirigenza rossonera.

Chukwueze, che era rimasto in panchina nel derby di campionato contro il Brentford, ha giocato la mezz’ora finale del match di Carabao Cup che ha visto il Fulham eliminare il Cambridge con il risultato di 1-0. Questo primo passo in Premier League, seppur breve, è un segnale incoraggiante per il giocatore e per il Milan, che lo ha ceduto in prestito con un diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro.

Le sue statistiche attuali sono ancora limitate: una presenza, zero reti e zero assist. Tuttavia, il suo esordio è un punto di partenza per valutare il suo rendimento e il suo adattamento al calcio inglese, noto per la sua intensità e fisicità. La decisione del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri di cederlo in prestito è stata presa per consentirgli di ritrovare la fiducia e il ritmo partita, due elementi che avevano caratterizzato i suoi ultimi anni in rossonero.

Il destino di Chukwueze è ora nelle sue mani. Il Fulham lo ha accolto con la speranza che possa diventare un elemento decisivo, e il suo diritto di riscatto fissato a una cifra considerevole è la prova delle aspettative che il club inglese ripone in lui. Se il nigeriano riuscirà a esprimersi al meglio e a mostrare il talento che lo aveva reso uno dei giocatori più promettenti della Serie A, il Fulham sarà probabilmente felice di versare i 24 milioni di euro necessari per il riscatto.

Al contrario, se le sue prestazioni dovessero deludere, il Milan si troverebbe a dover gestire il ritorno di un giocatore dal futuro incerto, che potrebbe finire per restare un onere a bilancio. In ogni caso, il monitoraggio da parte di Tare e Allegri sarà costante, pronti a prendere la decisione migliore per il futuro del club. La sua esperienza al Fulham è un banco di prova cruciale per il futuro di Chukwueze e per le casse del Milan.