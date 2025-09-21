Connect with us

News

Chiesa Milan, indiscrezione dall'estero: rossoneri alla carica! Pronta un'offerta

News

Pulisic Milan, impatto devastante in stagione del calciatore americano: per la terza volta è successa questa cosa

News

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

News

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

News

Allegri Milan, il dato sull'inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni

News

Chiesa Milan, indiscrezione dall’estero: rossoneri alla carica! Pronta un’offerta

Milan news 24

Published

22 ore ago

on

By

Chiesa

Chiesa Milan, indiscrezione dall’estero: rossoneri alla carica! Pronta un’offerta. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si muove sul mercato per rinforzare l’attacco, puntando un nome di alto profilo. Secondo quanto riportato da Transfer News Live, i rossoneri stanno preparando un’offerta da 5 milioni di euro per l’ala del Liverpool Federico Chiesa, con l’obiettivo di portarlo a Milanello già nella sessione di gennaio.

L’esterno italiano, che milita nei Reds dopo un’esperienza biennale con la Juventus, avrebbe espresso la sua disponibilità a un ritorno in Italia. Un fattore cruciale che potrebbe favorire la trattativa è il forte legame con il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, suo ex allenatore a Torino. La possibilità di ricongiungersi con il tecnico livornese, che lo ha valorizzato e con il quale ha un ottimo rapporto, rende il Milan una destinazione molto appetibile per il giocatore.

Una trattativa complicata ma fattibile

L’operazione, pur apparendo complessa, presenta alcuni dettagli interessanti. L’offerta di 5 milioni di euro per un calciatore del calibro di Chiesa, campione d’Europa con la Nazionale, riflette la sua situazione contrattuale e lo scarso utilizzo nel Liverpool, dove non ha trovato molto spazio sotto la guida di Arne Slot. I Reds, infatti, lo avrebbero acquistato a un prezzo contenuto la scorsa stagione, e potrebbero essere aperti a una cessione a titolo definitivo per una cifra simile, soprattutto considerando la sua insoddisfazione e l’alto ingaggio da 7,5 milioni di euro che incide pesantemente sulle casse del club inglese.

Il Milan sa che il nodo principale della trattativa è proprio lo stipendio del giocatore, che è ben al di sopra del tetto salariale dei rossoneri. Per superare l’ostacolo, il club starebbe studiando la possibilità di spalmare l’ingaggio su un contratto a più lunga scadenza. L’arrivo di Chiesa darebbe al Diavolo un’ulteriore spinta offensiva, offrendo un’alternativa di assoluto valore al talentuoso portoghese Rafael Leao e a Christian Pulisic. La sua duttilità e la sua capacità di giocare su entrambe le fasce o come seconda punta lo renderebbero un’arma preziosa per il tecnico Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.