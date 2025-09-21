Chiesa Milan, indiscrezione dall’estero: rossoneri alla carica! Pronta un’offerta. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si muove sul mercato per rinforzare l’attacco, puntando un nome di alto profilo. Secondo quanto riportato da Transfer News Live, i rossoneri stanno preparando un’offerta da 5 milioni di euro per l’ala del Liverpool Federico Chiesa, con l’obiettivo di portarlo a Milanello già nella sessione di gennaio.

L’esterno italiano, che milita nei Reds dopo un’esperienza biennale con la Juventus, avrebbe espresso la sua disponibilità a un ritorno in Italia. Un fattore cruciale che potrebbe favorire la trattativa è il forte legame con il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, suo ex allenatore a Torino. La possibilità di ricongiungersi con il tecnico livornese, che lo ha valorizzato e con il quale ha un ottimo rapporto, rende il Milan una destinazione molto appetibile per il giocatore.

Una trattativa complicata ma fattibile

L’operazione, pur apparendo complessa, presenta alcuni dettagli interessanti. L’offerta di 5 milioni di euro per un calciatore del calibro di Chiesa, campione d’Europa con la Nazionale, riflette la sua situazione contrattuale e lo scarso utilizzo nel Liverpool, dove non ha trovato molto spazio sotto la guida di Arne Slot. I Reds, infatti, lo avrebbero acquistato a un prezzo contenuto la scorsa stagione, e potrebbero essere aperti a una cessione a titolo definitivo per una cifra simile, soprattutto considerando la sua insoddisfazione e l’alto ingaggio da 7,5 milioni di euro che incide pesantemente sulle casse del club inglese.

Il Milan sa che il nodo principale della trattativa è proprio lo stipendio del giocatore, che è ben al di sopra del tetto salariale dei rossoneri. Per superare l’ostacolo, il club starebbe studiando la possibilità di spalmare l’ingaggio su un contratto a più lunga scadenza. L’arrivo di Chiesa darebbe al Diavolo un’ulteriore spinta offensiva, offrendo un’alternativa di assoluto valore al talentuoso portoghese Rafael Leao e a Christian Pulisic. La sua duttilità e la sua capacità di giocare su entrambe le fasce o come seconda punta lo renderebbero un’arma preziosa per il tecnico Allegri.