Cardinale Milan, CLAMOROSO retroscena: il proprietario rossonero ha INCONTRATO Fonseca. Ecco cosa è successo. Tutti i dettagli

Come raccontato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24, nella giornata di ieri c’è stato un’incontro tra Paulo Fonseca e Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Fonseca che ha allenato stamane il Milan dopo l’incontro di ieri con Gerry Cardinale che è arrivato poco prima di pranzo ed è andato via poco dopo pranzo. Non ha incontrato la squadra, non ha parlato con i giocatori. Lo ha fatto Ibrahimovic insieme a Moncada subito dopo nel pomeriggio»