Caprile, un’idea concreta per il Milan: a questa condizioni! I dettagli

Caprile potrebbe essere un’idea concreta di mercato per il Milan nel 2026. Queste le possibili cifre

Il Milan continua a pianificare il proprio futuro, e lo fa guardando con attenzione non solo ai risultati del campo, ma anche alle possibili evoluzioni del mercato. Uno dei ruoli più delicati e cruciali, quello del portiere, potrebbe subire un cambiamento radicale nelle prossime stagioni. Con la possibile partenza di Mike Maignan, l’attuale numero uno francese che ha incantato i tifosi con i suoi riflessi felini e la sua leadership, il club meneghino starebbe già vagliando diverse alternative. Tra queste, secondo le indiscrezioni di Tuttosport, spicca il nome di Elia Caprile, il giovane e promettente estremo difensore attualmente in forza al Cagliari.

L’eventuale addio di Maignan, il cui contratto scade a giugno 2026, metterebbe la squadra di Massimiliano Allegri di fronte a una scelta importante. L’obiettivo sarebbe trovare un profilo che unisca affidabilità, talento e margini di crescita. In questo senso, Caprile, valutato dal Cagliari circa 20 milioni di euro, sembrerebbe rispondere perfettamente all’identikit.

Il portiere classe 2001, infatti, si è messo in mostra con prestazioni solide e sicure, dimostrando di possedere sia una grande reattività tra i pali sia un’ottima tecnica con i piedi, qualità sempre più richiesta nel calcio moderno. La sua giovane età e l’esperienza già maturata nel massimo campionato italiano lo rendono un investimento a lungo termine, in linea con la filosofia societaria dei rossoneri.

L’idea di puntare su un portiere italiano e di prospettiva, che potrebbe crescere all’ombra di un veterano come Maignan prima di prenderne il posto, appare come una mossa intelligente e lungimirante. Sebbene si tratti ancora di un’ipotesi, il nome di Caprile è segnato sul taccuino degli osservatori del Diavolo. L’interesse per il giovane portiere del Cagliari conferma che il Milan è sempre attento a cogliere le migliori opportunità sul mercato, preparandosi a ogni scenario per mantenere alta la competitività della squadra.