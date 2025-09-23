Camarda torna a casa: a San Siro la sfida con il suo Milan e la prova del nove per il classe 2008. Le ultime sulla sua avventura al Lecce

Camarda, stasera titolare con il Lecce in Coppa Italia contro il Milan, torna a San Siro: per il classe 2008 è la prova del nove

Una serata ricca di emozioni attende il giovane Francesco Camarda, pronto a rimettere piede a San Siro da avversario. Come riportato da Calciomercato.com, il sorteggio di Coppa Italia ha regalato un incrocio che si è concretizzato in questi sedicesimi: il Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per il giovanissimo attaccante, classe 2008, è l’occasione di affrontare i suoi ex compagni e dimostrare quanto è cresciuto. Il Milan, sotto la direzione sportiva di Tare, ha scelto di mandarlo in prestito per farlo maturare e il palcoscenico della Scala del Calcio è il luogo perfetto per una prima, importante verifica.

Il Percorso: Dalla Promessa al Prestito

La passata stagione è stata la prima vera esperienza per Camarda nel calcio che conta. Un’annata in bilico tra la prima squadra e il Milan Futuro, che lo ha visto totalizzare 35 presenze e 7 gol, tutti tra Serie C e Coppa Italia Serie C. Sebbene abbia avuto la possibilità di assaporare il campo con i “grandi” per 234 minuti, il ricordo più amaro rimane quel gol annullato per fuorigioco in Champions League contro il Club Brugge. Una stagione di alti e bassi, pienamente comprensibile data la sua giovanissima età, che ha spinto il club rossonero, guidato da mister Allegri e dal DS Tare, a optare per un prestito mirato.

L’Arrivo a Lecce e le Prime Difficoltà in Serie A

La decisione di mandare Camarda a Lecce si è concretizzata il 7 luglio 2025. Un’operazione definita come la soluzione più corretta per la sua crescita, in un ambiente sereno e nelle mani esperte di Di Francesco. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro e un controriscatto a 4 milioni per il Milan, che così mantiene il controllo sul proprio gioiello. Dopo un buon inizio nelle amichevoli estive, il campionato di Serie A ha però presentato un conto salato. Le difficoltà sono evidenti: Camarda fatica a trovare occasioni concrete e i suoi numeri, come evidenziato da Sofascore, sono al di sotto delle aspettative. Con una media di soli 41 minuti a partita in quattro giornate, i suoi dati sono: 0.11 xG, 0.8 tiri totali, 0 grandi occasioni create, e 2.8 palloni persi a partita.

La situazione, come spiegato da Calciomercato.com, è però strettamente legata alle difficoltà della sua squadra, il Lecce, che si trova all’ultimo posto in classifica con un solo punto. I palloni che arrivano a Camarda sono spesso sporchi, spalle alla porta, costringendolo a giocare di sponda piuttosto che a finalizzare.

L’Occasione di San Siro e il Futuro da Predestinato

Nonostante le difficoltà, la partita contro il Milan rappresenta un’opportunità cruciale per Camarda. Tutto fa pensare che sarà titolare, una chance d’oro per affrontare coloro che sono stati e, molto probabilmente, saranno i suoi compagni di squadra in futuro. In un tempio del calcio come San Siro, l’attaccante potrà dimostrare che l’etichetta di “predestinato” non è un peso, ma una motivazione. La sfida contro il Milan di Allegri sarà la sua prima da avversario, un momento decisivo per iniziare a scrivere la sua storia nel mondo dei grandi. In ogni caso, il tempo è dalla sua parte.