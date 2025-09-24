Connect with us

Camarda Milan, che elogio di Silvio Baldini: il CT dell'Under 21 ha lanciato un chiaro messaggio in vista dei prossimi impegni

In un’intervista a TMW Radio, Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha espresso la sua fiducia nei confronti dei giovani talenti del calcio italiano. Durante il programma “Maracanà”, Baldini ha risposto in modo entusiasta alla domanda sulla possibilità che questi ragazzi possano diventare grandi campioni in Serie A.

Secondo il CT, i giocatori della sua rosa sono “tutti fortissimi” e hanno le potenzialità per affermarsi nel calcio che conta. Baldini ha sottolineato che la crescita di questi ragazzi dipende in gran parte dalla loro mentalità e dal loro impegno, prendendo come esempio l’atteggiamento di Francesco Camarda, giovane promessa del Milan. “Se tutti vengono con lo spirito di Camarda, non ce n’è per nessuno”, ha affermato Baldini, evidenziando come l’attaccamento e la dedizione al lavoro siano doti fondamentali per il successo.

Il CT ha messo in chiaro che non è interessato a lavorare con giocatori che non credono nel progetto e che non sono disposti a mettersi in gioco. Fortunatamente, ha trovato grande disponibilità nel suo gruppo. “Io giocatori che non credono in quello che gli propongo non mi interessano, ma questi ragazzi finora mi hanno fatto capire che ci credono”, ha detto Baldini, un’affermazione che dimostra il grande feeling che si è creato tra l’allenatore e i suoi giovani atleti.

La fiducia di Baldini nei suoi ragazzi è incrollabile. Il CT crede che la maggior parte di loro riuscirà a raggiungere il loro obiettivo e a giocare in Serie A. Le sue parole sono una ventata di aria fresca per il calcio italiano, che da anni fatica a produrre giovani talenti. Con un allenatore così motivato e un gruppo di ragazzi così determinati, il futuro della nostra Nazionale Under 21 sembra essere in buone mani.

