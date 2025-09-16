Calciomercato Milan, clamoroso tentativo di Fonseca: l’allenatore del Lione ha puntato il rossonero. Le ultimissime notizie

Torriani, il Milan dice no al Lione: un segnale per il futuro

Un segnale chiaro e forte dalla dirigenza del Milan: Lorenzo Torriani non si tocca. Come riportato da Il Giornale questa mattina, il giovane portiere del settore giovanile rossonero è stato al centro di un’offerta del Lione in estate, un club allenato da Paulo Fonseca. La risposta del Milan è stata un secco “no”, a dimostrazione di quanto il club creda in questo giovane talento.

La decisione di respingere l’offerta francese non è casuale: in via Aldo Rossi puntano forte su Torriani, considerandolo un elemento cruciale per il presente e, soprattutto, per il futuro della porta del Diavolo. Questa scelta sottolinea la volontà del Milan di valorizzare i propri talenti cresciuti in casa e di costruire una squadra solida e duratura, con giocatori legati al club per molti anni.

Torriani, infatti, è un nome che circola da tempo tra gli addetti ai lavori come una delle più promettenti leve del vivaio rossonero. La sua crescita è stata costante e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di club stranieri, ma il Milan non ha intenzione di cederlo. La fiducia nei suoi confronti è tale che, in assenza di Maignan, potrebbe addirittura avere un’occasione per esordire in prima squadra, probabilmente nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Questo approccio si inserisce in una strategia più ampia del Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, che mirano a costruire una squadra competitiva che unisca l’esperienza dei campioni affermati con l’entusiasmo e il talento dei giovani. La storia di Torriani è l’ennesima prova che il Milan sta guardando al futuro con grande lungimiranza e che il settore giovanile è tornato a essere un serbatoio di talenti preziosi per la prima squadra.