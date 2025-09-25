Calciomercato Milan, Tare e Allegri non smettono di pensare a Vlahovic! Retroscena e clamoroso scenario per il futuro

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a pensare a Dusan Vlahovic per l’attacco: possibile colpo a parametro zero

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più lontano da Torino. Secondo Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero la prossima estate, una situazione che preoccupa la dirigenza juventina, visto il mancato rinnovo del contratto. Nonostante l’apprezzamento tecnico dell’allenatore bianconero, Igor Tudor, che considera Vlahovic l’attaccante ideale per il suo gioco, le questioni economiche e contrattuali rendono la sua permanenza quasi impossibile. L’anno scorso non si sono mai trovati i margini per un accordo, e la situazione non è cambiata. A partire da gennaio, il suo entourage potrà avviare trattative con altre squadre, aprendo uno scenario che vede il club piemontese in una posizione di estrema debolezza.

Il Milan alla finestra: un’occasione d’oro per Igli Tare e Massimiliano Allegri

Tra le squadre che hanno mostrato il maggiore interesse per Vlahovic, c’è il calciomercato Milan. Come sottolineato da Albanese nel suo articolo su gazzetta.it, i rossoneri ci hanno provato in passato, ma senza riuscire a soddisfare le richieste economiche necessarie. La situazione, tuttavia, è destinata a cambiare completamente la prossima estate. Con il giocatore in scadenza, l’agente Darko Ristic sarà il destinatario di offerte da parte di chi vorrà assicurarsi il talento serbo senza pagare il costo del cartellino. Questo rappresenta un’opportunità unica per il Milan, che con il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri potrebbe tentare un colpo a parametro zero che cambierebbe le sorti dell’attacco rossonero. Allegri, che lo ha avuto alla Juventus, conosce perfettamente le qualità di Vlahovic e lo vorrebbe in squadra per un attacco devastante.

La concorrenza internazionale: Real Madrid e Barcellona in prima fila

La strada per il Milan, però, non sarà facile. La concorrenza per Vlahovic è spietata e proviene soprattutto dall’estero. L’attaccante serbo ha sempre sognato di giocare in Spagna, e le sue mete preferite sono il Barcellona e, in particolare, il Real Madrid. Anche il Bayern Monaco ha mostrato un certo interesse, mentre le squadre inglesi, sebbene il Newcastle abbia chiesto informazioni, sembrano essere meno attraenti per il giocatore. Questa situazione mette il Milan di fronte a una sfida ardua: convincere Vlahovic a scegliere l’Italia rispetto a campionati di prestigio come la Liga e la Bundesliga, e a competere con club economicamente più potenti. Per Igli Tare, questa potrebbe essere una delle trattative più importanti della sua carriera da direttore sportivo, un’occasione per portare a Milano un top player a costo zero. La palla è ora nelle mani dell’entourage di Vlahovic, che valuterà la migliore destinazione per il futuro del suo assistito.