Calciomercato Milan, il sogno per la difesa è Solet: valutazione monstre ma il Diavolo… Lo scenario

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano Solet dell’Udinese per rinforzare la propria difesa: valutazione monstre dei friulani

La sfida serale tra il Milan di Massimiliano Allegri e l’Udinese si preannuncia come un banco di prova cruciale per le ambizioni del Diavolo. La partita non è solo fondamentale per la classifica, ma rappresenta anche un’occasione unica per i vertici societari, con il direttore sportivo Igli Tare e la leggenda Zlatan Ibrahimović in tribuna, pronti a osservare non solo la propria squadra, ma anche due giovani talenti dell’Udinese da tempo nel mirino del club per rafforzare la difesa.

Un Banco di Prova per la Difesa

Mentre il Milan cerca di mantenere la massima concentrazione per tornare a casa con i tre punti, l’attenzione dei dirigenti si concentra sul campo per valutare possibili rinforzi in difesa. La squadra, guidata da Allegri, ha bisogno di una prestazione solida e convincente, ma il futuro del reparto arretrato è al centro dei pensieri del management. L’osservazione di due specifici talenti dell’Udinese, entrambi difensori, è la priorità. Il calciomercato Milan, infatti, ha l’obiettivo di migliorare il proprio reparto arretrato e i nomi di Thomas Kristensen e Oumar Solet sono in cima alla lista.

Thomas Kristensen: L’Affare Possibile per l’Estate

Una delle novità più interessanti sul fronte del calciomercato rossonero è il difensore danese Thomas Kristensen. Il Milan, tramite i suoi scout, ha seguito da vicino il giocatore, rimanendo impressionato dalla sua brillante prestazione contro il Verona, dove ha anche segnato di testa. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un prospetto molto interessante. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per il club di Via Aldo Rossi. Tuttavia, come sottolineato dal ds Tare, l’Udinese non sembra intenzionata a cedere il giocatore a gennaio, rendendo l’operazione più probabile per la sessione estiva di mercato. Questo permetterebbe a Kristensen di completare la sua crescita in Friuli prima di un eventuale trasferimento. Il Milan ha un piano a lungo termine per il giocatore, e la partita di stasera sarà un ulteriore test per confermarne il potenziale.

Oumar Solet: Il Vecchio Pallino che Vale Oro

Accanto a Kristensen, un altro nome che infiamma il mercato milanista è quello di Oumar Solet. Il talentuoso difensore è un “vecchio pallino” del capo scout Geoffrey Moncada, che aveva tentato di portarlo a Milano già tre anni fa, intuendone il potenziale quando militava nel Salisburgo. Oggi, Solet è riconosciuto come uno dei migliori difensori del campionato italiano e uno dei più corteggiati sul mercato. Il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per lui già a gennaio. Sebbene il suo valore tecnico sia forse superiore a quello di Kristensen, l’investimento richiesto per Solet è notevolmente più alto, quasi il doppio rispetto al compagno di squadra, arrivando a toccare i 30 milioni di euro. La partita di stasera contro il Milan è un esame decisivo per il suo futuro e potrebbe influenzare pesantemente la decisione del club. I vertici rossoneri, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto arretrato, hanno messo gli occhi su questi due talenti dell’Udinese, con la speranza che uno dei due possa presto vestire la maglia rossonera.