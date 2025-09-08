Connect with us

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma il tutto: il calciatore è ad un passo dalla cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato che il trasferimento di Yacine Adli all’Al Shabab è sempre più vicino alla conclusione. Secondo le sue dichiarazioni, l’operazione sarà a titolo definitivo e il valore del trasferimento potrebbe raggiungere i 6-7 milioni di euro. Le trattative stanno procedendo spedite, con le parti che lavorano per definire gli ultimi dettagli contrattuali e ottenere il via libera definitivo del giocatore.

Nonostante l’avvicinamento alla chiusura, Romano ha invitato alla cautela, sottolineando che possono sempre sorgere problemi all’ultimo minuto. Tuttavia, l’intenzione è chiara: Adli è pronto a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore dell’Al Shabab.

Un’altra uscita per il Milan

Questa cessione si inserisce in un’estate di mercato particolarmente intensa per il Milan, caratterizzata da numerose uscite oltre che da importanti acquisti. La partenza di Adli permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e di incassare una cifra che potrebbe essere reinvestita. La società e gli agenti del giocatore stanno lavorando per superare gli ultimi ostacoli e finalizzare l’accordo. La trattativa sembra essere a un passo dal traguardo, e Yacine Adli si prepara a una nuova avventura in Arabia Saudita.

