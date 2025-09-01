Calciomercato Milan, firma di Rabiot davvero ad un passo: i dettagli del contratto che legherà il francese ai rossoneri. Le ultimissime notizie

Non più quattro, ma tre anni con opzione per un quarto. I dettagli del contratto di Adrien Rabiot con il Milan si fanno più chiari, e sembrano definire un’operazione studiata nei minimi dettagli dalla dirigenza rossonera. Il centrocampista francese, infatti, non firmerà un quadriennale, bensì un triennale, con la possibilità di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione.

Questa formula contrattuale, che il Milan ha già utilizzato in altre occasioni, offre al club una maggiore flessibilità e permette di valutare le prestazioni del giocatore nel corso del tempo prima di blindarlo a lungo termine. Per Rabiot, il contratto triennale con opzione rappresenta comunque un accordo di lunga durata, che gli garantisce stabilità e fiducia in un progetto tecnico che lo vede già protagonista.

Il giocatore, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, ha dimostrato grande entusiasmo all’idea di tornare a lavorare con l’allenatore che lo ha avuto alla Juventus, e di giocare in un club prestigioso come il Milan. La sua esperienza, la sua fisicità e le sue doti tecniche saranno un’aggiunta importante per il centrocampo rossonero, che ora può contare su un giocatore di livello internazionale.

Il Milan ha concluso l’operazione con l’Olympique Marsiglia per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, inclusi i bonus, e si aspetta che Rabiot diventi uno dei pilastri della squadra. La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, insieme alla sua leadership, lo renderà un elemento cruciale per gli schemi di Allegri. L’arrivo di Rabiot è l’ennesima dimostrazione della strategia del DS Tare di puntare su giocatori di esperienza, ma con ancora tanto da dare.

Ora si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. I tifosi del Milan sono ansiosi di vedere il francese in campo, e sperano che il suo arrivo possa contribuire a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.