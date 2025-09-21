Calciomercato Milan, retroscena Kehrer! Tare ha provato a chiudere con il Monaco ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

La chiusura della finestra di calciomercato è stata un momento di grande attività per il Milan, che ha messo a segno una serie di acquisti mirati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre ai nomi di peso come Nkunku e Rabiot, il club ha puntato forte sul reparto difensivo, completando l’acquisto di Odogu, un giovane centrale arrivato dal Wolfsburg.

L’attenzione sul pacchetto arretrato non è una novità, dato che i rossoneri avevano già sondato il terreno per profili di alto livello come Akanji e Joe Gomez. Tuttavia, un ulteriore retroscena, riportato da Fabrizio Romano, svela un altro tentativo quasi a sorpresa. Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha cercato di ingaggiare Thilo Kehrer, difensore ex Paris Saint-Germain e ora al Monaco. Nonostante il forte interesse, l’offerta del club rossonero è stata respinta dal Monaco.

La decisione del club monegasco è stata influenzata da una situazione di mercato interna: le difficoltà incontrate nell’acquisto di Axel Disasi dal Chelsea hanno reso la cessione di un altro difensore una mossa troppo rischiosa. Questo imprevisto ha di fatto bloccato la trattativa, costringendo il Milan a virare su altre opzioni.

L’intenso lavoro del direttore sportivo Tare e del resto della dirigenza ha comunque permesso di completare la rosa con giocatori di qualità e potenziale, che ora dovranno integrarsi al meglio negli schemi di Allegri in vista degli impegni della stagione.