Calciomercato Milan, retroscena clamoroso Jimenez! Svelato il principale motivo per cui è stato ceduto. Le ultimissime notizie

Il Milan del 2025 sta mostrando una trasformazione profonda, dettata da una rigida filosofia che ha come capisaldi la disciplina e il rispetto delle regole. L’analisi di Luca Bianchin su gazzetta.it offre uno spaccato chiaro di questo cambiamento, che vede Allegri e Tare come i principali architetti.

La prima vittima di questo nuovo corso è stata Alex Jimenez, giovane promettente ma colpevole di “un paio di ritardi non graditi” durante l’estate. Nonostante il suo “evidente talento e personalità”, è stato prontamente invitato a cercarsi una nuova squadra. Una scelta forte, che ha inviato un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: nessuno è intoccabile.

Anche un pilastro come Theo Hernandez non è stato risparmiato. Nonostante sia stato un “fenomeno” nella sua prima fase rossonera, nell’ultimo anno è stato giudicato “più dannoso che utile”. Di conseguenza, è stato messo apertamente sul mercato. Questa mossa sottolinea la volontà di privilegiare la funzionalità del gruppo rispetto al singolo, anche se si tratta di un fuoriclasse.

La sinergia tra Tare e Allegri è fondamentale. Anche se hanno avuto “idee in qualche momento diverse”, entrambi condividono una visione comune. Tare, fin dal suo arrivo, ha avuto come riferimento “il grande Milan del passato”, volendo ritrovare uno stile e delle regole degne di quel nome. Allegri, pur scherzando spesso con i giocatori, non tollera “chi dà un cattivo esempio”. La sua gestione si avvale anche di un staff allargato, con collaboratori giovani come Magnanelli e Corradi, che garantiscono una gestione settimanale meticolosa.

Il risultato di tutto questo è un ambiente in cui “non ci sono alibi”. Il nuovo Milan si sta costruendo non solo sul campo, ma soprattutto sulla base di principi solidi e irrinunciabili, che stanno plasmando una squadra diversa, più compatta e determinata.