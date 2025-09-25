Calciomercato Milan, Leoni cambia il futuro di Chiesa? La decisione di Slot spiazza i rossoneri, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, l’infortunio di Leoni può cambiare il futuro di Chiesa: l’esterno è stato inserito nella lista Champions al posto del difensore

Un colpo di scena che ribalta completamente il copione. Federico Chiesa è pronto a tornare a calcare i campi della Champions League con la maglia del Liverpool. La notizia, che ha il sapore dell’incredibile, è stata svelata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano e ha subito scosso il mondo del calcio. L’attaccante italiano, inizialmente escluso dalla lista UEFA dei Reds, è stato reinserito grazie a un evento imprevisto: il grave infortunio del giovane difensore Giovanni Leoni.

Una seconda chance inaspettata

L’esclusione di Chiesa dalla lista Champions aveva rappresentato uno dei casi più discussi dell’estate. La decisione del tecnico Arne Slot sembrava aver sancito una rottura definitiva con il giocatore, una scelta che aveva fatto sognare i tifosi di Serie A, con club come il Napoli e il calciomercato Milan(gestito dal DS Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri) che avevano mantenuto un forte interesse per il talentuoso attaccante. La volontà di Chiesa di rimanere in Inghilterra sembrava un’arma a doppio taglio, ma la sua professionalità e il suo impegno negli allenamenti non sono mai venuti meno.

La svolta è arrivata grazie al regolamento UEFA, che permette di effettuare una sostituzione in caso di grave infortunio. La sfortuna di Giovanni Leoni, che dovrà rimanere lontano dai campi per diversi mesi, si è trasformata in una seconda, inaspettata opportunità per Chiesa. L’allenatore Arne Slot non ha esitato, scegliendo di puntare ancora una volta sull’ex stella della Juventus, un giocatore che può fare la differenza nel palcoscenico più prestigioso d’Europa.

Un premio al lavoro e alla resilienza

Il ritorno di Federico Chiesa in Champions League non è solo una questione di regolamenti, ma anche un riconoscimento per il suo atteggiamento esemplare. Nonostante la profonda delusione iniziale, l’attaccante classe 1997 ha continuato a lavorare sodo, mettendosi a disposizione della squadra per le competizioni nazionali. Un approccio che, unito a una buona dose di fortuna, lo ha premiato nel modo più imprevedibile.

La telenovela che ha tenuto banco per tutta l’estate si chiude così con un finale a sorpresa. La Juventus e i suoi ex tifosi, così come il Milan di Allegrie Tare che lo aveva cercato, osservano a distanza il suo inatteso ritorno in auge. Dopo mesi di dubbi e un’esclusione dolorosa, Federico Chiesa torna a essere protagonista, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Champions League e a dimostrare a tutti il suo valore.