Calciomercato Milan, il top player gela Furlani! Addio sempre più vicino? L’ultima indiscrezione

Calciomercato Milan, al momento in totale stallo le conversazioni per il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno 2026

Il Milan si trova a gestire una situazione delicata e potenzialmente esplosiva: il futuro del suo portiere titolare, Mike Maignan. Mentre il lavoro del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri procede nella costruzione di una squadra competitiva, l’ombra del rinnovo di contratto del portiere francese si allunga sul club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte solitamente ben informata sulle dinamiche del calciomercato, la trattativa per il prolungamento dell’accordo è in una fase di totale stallo.

Il contratto di Maignan scadrà a giugno 2026, una data che inizia a preoccupare la dirigenza rossonera. A oggi, infatti, non ci sarebbero stati reali contatti tra le parti per discutere un nuovo accordo. Un’assenza di dialogo che, se dovesse protrarsi, potrebbe avere conseguenze significative per il futuro del giocatore e per il Milan stesso. L’immobilità della situazione ha generato un clima di incertezza, specialmente tra i tifosi che considerano Maignan uno dei pilastri della squadra.

Lo scenario del parametro zero e le possibili conseguenze

L’aspetto più preoccupante, evidenziato da Moretto, riguarda le possibili conseguenze di questo stallo. All’interno del Milan, infatti, c’è chi teme che Maignan possa approfittare della situazione per cercare un nuovo accordo a parametro zero. A partire da gennaio 2026, il portiere sarebbe libero di firmare con qualsiasi altro club per la stagione successiva, garantendosi un ingaggio più alto e un futuro lontano da Milano. Un epilogo che il Milan vuole assolutamente evitare, visto il valore inestimabile del giocatore e il suo ruolo fondamentale nel progetto tecnico di Allegri.

La questione Maignan si inserisce in un contesto più ampio, dove il DS Tareè chiamato a dimostrare la sua abilità nella gestione dei rinnovi, oltre che nella compravendita dei giocatori. La scelta di Allegri di puntare forte sul portiere, anche in momenti di difficoltà, ha sempre ripagato, ma ora la palla passa nelle mani della dirigenza. Per la squadra rossonera, perdere a costo zero un giocatore del calibro di Maignan rappresenterebbe un danno non solo economico, ma anche tecnico e di immagine.

Il calciomercato Milan, dunque, è a un bivio. La dirigenza dovrà fare di tutto per sbloccare la situazione e convincere Maignan a prolungare il suo legame con il club. La posta in gioco è alta e il tempo stringe. L’auspicio di tutti è che l’ottimismo di chi crede in una felice conclusione prevalga, e che il binomio Allegri-Tare possa contare su un portiere d’eccellenza per gli anni a venire.