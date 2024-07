Calciomercato Milan: Fullkrug o Abraham? Ecco il FAVORITO per accostare Morata in attacco

Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan: ecco chi è il favorito per affiancare Morata

Le parole di Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport sul calciomercato Milan: ecco chi è il favorito per affiancare Morata tra Fullkrug e Abraham:

LE PAROLE – «Più Fullkrug che Abvraham, anche perchè con l’attaccante della Roma non si stanno trovando gli incastri giusti. Il Milan ha intenzione di provarci , vedremo se questa idea diventerà concreta nei prossimi giorni, ma è lui il tipo di attaccante che il Milan vuole affiancare a Morata, i due nella testa dei dirigenti rossoneri sono compatibili. Le sue caratteristiche che mancano all’attacco. Nel caso in cui decidesse di andare via dal Dortmund il Milan c’è»