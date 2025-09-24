Calciomercato Milan, Chiesa vicino al ritorno in Serie A: Allegri lo rivuole in rossonero

Calciomercato Milan, Federico Chiesa vicino al ritorno in Serie A già a gennaio: Allegri lo rivuole in rossonero dopo l’esperienza alla Juve

Una notizia che ha il sapore di un grande ritorno e che potrebbe infiammare il calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato da fonti inglesi, i rossoneri stanno provando ad avviare una trattativa concreta con il Liverpoolper riportare in Italia Federico Chiesa. L’interesse per l’esterno offensivo non è una novità, ma assume un significato particolare dato che il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha già allenato il giocatore ai tempi della Juventus. La stima reciproca tra i due non si è mai affievolita, e lo stesso Chiesa, nato a Genova il 25 ottobre 1997, vedrebbe di buon occhio un suo ritorno in Italia dopo un’esperienza in Gran Bretagna fatta di alti e bassi con la maglia dei Reds.

Un’Emergenza Offensiva da Risolvere Subito

Il potenziale arrivo di Federico Chiesa risponde a un’esigenza urgente per il Milan di Allegri: quella di rinforzare il reparto offensivo. I fastidi muscolari di Rafa Leao hanno reso la gestione degli attaccanti ancor più difficile per il tecnico rossonero. Attualmente, a disposizione di Allegri per il tridente offensivo ci sono solo Gimenez, Pulisic e Nkunku. Un ventaglio di scelte troppo ristretto per una squadra che ambisce a lottare per le posizioni di vertice in Serie A e che deve affrontare anche l’impegno in Coppa Italia. La necessità di avere rinforzi affidabili è evidente, e il profilo di Chiesa, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, risponde perfettamente a queste esigenze.

I Dettagli della Trattativa: Prezzo Scontato, Ma C’è il Nodo Stipendio

La trattativa ha già preso una piega interessante, con il Liverpool che si è mostrato aperto a una cessione. I Reds, che hanno anche escluso il calciatore dalla lista per la Champions League, sarebbero disposti a ridurre sensibilmente le loro pretese economiche. Si parla di un’offerta rossonera di 5 milioni di euro, una cifra ben inferiore ai 12 milioni che il club inglese spese per prelevarlo dalla Juventus nell’estate del 2024.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. Il direttore sportivo Tare deve affrontare il nodo più spinoso: lo stipendio di Chiesa. Il giocatore ha un contratto valido fino al 2028 con un ingaggio di 7,5 milioni a stagione, una cifra che il Milan non può permettersi. L’intenzione del club lombardo, dunque, è quella di spalmare lo stipendio prolungando di molto la durata del possibile accordo. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti, ma è chiaro che il desiderio di Allegri e l’esigenza di rinforzi hanno spinto il Milan a muoversi con decisione su un obiettivo di grande spessore.