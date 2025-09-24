Calciomercato Milan, a gennaio può riprendere quota l’opzione Bissouma

Calciomercato Milan, i rossoneri a gennaio potrebbero tornare con forza su Bissouma del Tottenham: il prezzo non spaventa

Il Milan si prepara a un’altra finestra di calciomercato che si preannuncia elettrizzante, con il direttore sportivo Igli Tare già al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A tenere banco è la situazione di Yves Bissouma, talentuoso centrocampista del Tottenham, che potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per il club rossonero. La notizia, riportata in Inghilterra da ‘SportsBoom’ e ripresa da Calciomercato.it, svela un interesse concreto del Milan per il giocatore maliano, ormai ai margini del progetto tecnico degli Spurs.

La situazione di Bissouma al Tottenham

La permanenza di Yves Bissouma al Tottenham sembra ormai giunta al capolinea. Dopo l’arrivo del nuovo allenatore Thomas Frank, il centrocampista è stato di fatto escluso dai piani tecnici, non avendo ancora disputato un minuto in questa stagione. Le ragioni di questa rottura non sono solamente di natura tecnica. Si parla infatti di continui ritardi che avrebbero compromesso il rapporto con lo staff e con la società. Il Tottenham aveva già tentato di cedere il giocatore durante la sessione estiva, ma l’operazione non si è concretizzata. Ora, con la finestra di mercato invernale aperta tra pochi mesi, la situazione torna a farsi rovente. Il club londinese, peraltro, preferirebbe cedere Bissouma a un club estero piuttosto che a un rivale di Premier League come West Ham o Everton, anch’essi interessati. Questo scenario apre una corsia preferenziale per il Milan.

I dettagli dell’affare: costo e scadenze

L’aspetto più allettante per il Milan riguarda la situazione contrattuale di Bissouma. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2026, il che lo rende un obiettivo accessibile a un prezzo vantaggioso. Attualmente la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma con l’avvicinarsi della scadenza, il prezzo è destinato a calare ulteriormente, rendendo l’affare ancora più interessante per le big del calcio italiano. Oltre al Milan, anche Roma, Inter e Juventus starebbero monitorando la situazione. Tuttavia, il Milan, con Igli Tare al timone del mercato, sembra intenzionato a muoversi per primo per assicurarsi un rinforzo di qualità per il centrocampo. Massimiliano Allegri, infatti, potrebbe trarre grande beneficio dall’arrivo di un giocatore esperto e fisico come Bissouma, in grado di dare un nuovo equilibrio al reparto.

In definitiva, l’affare Bissouma rappresenta un’occasione da cogliere per il Milan che, con un investimento mirato, potrebbe rinforzare in maniera significativa il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. Il calciomercato non si ferma mai, e l’asse Milano-Londra potrebbe presto scaldarsi per una delle operazioni più interessanti della prossima finestra di trasferimenti.