Calciomercato Milan: all in su Zirkzee, tutta la VERITA’ sull’alternativa all’olandese

All in del calciomercato Milan su Zirkzee. Tutta la verità sull’affare e il piano B del club rossonero in alternativa all’olandese

Dopo aver lavorato per settimane sull’obiettivo, il Milan si sente in prima fila nella corsa a Zirkzee. Anche se il Bayern ha una sorta di prelazione sulle altre, al momento però non sembrano arrivano segnali netti in tale direzione. Restano le commissioni per Kia Joorabchian: la richiesta è tra i 10 e 12 milioni e non dovrebbero rappresentare un problema insormontabile. Almeno considerando la strategia messa in moto dal club rossonero.



Come riportato da Calciomercato Milan Gimenez, attaccante del Feyenoord, è il piano B del Milan. Più di Serhou Guirassy e Jonathan David. Il nazionale messicano piace molto anche in Premier League e può andare via da Rotterdam per 40 milioni di euro.