Buffon: «Addio di Donnarumma al Milan? Vi spiego perché»

Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, ecco le sue parole su Donnarumma:

Sull’addio al Milan: «Devono essere rispettate le scelte di un ragazzo che è anche un professionista. Dopo anni in cui non ha giocato in certi palcoscenici ha scelto di andare e nessuno può e deve metterci bocca. Parliamo di un ragazzo che deve ancora fare anni e anni di carriera, cercando le gratificazioni che ho trovato io. Quando poi vinci e ti senti appagato allora hai una serenità che ti fa fare altre scelte. Dobbiamo cercare di essere clementi anche in questo caso».

Sul non giocare con la maglia del PSG: «Siamo solo all’inizio, quindi non si possono dare giudizi definitivi. Si è trovato in una situazione particolare, il Paris Saint Germain ha anche nel portiere uno dei suoi punti di forza e per questo sta giocando proprio Keylor Navas. Non penso che Gigio avrà problemi a essere un riferimento al PSG».