Brasile, ricoverato l’ex ct Zagallo: gli aggiornamenti￼

Mario Zagallo, ex ct della Nazionale brasiliana, ricoverato a Rio de Janeiro da martedì: gli aggiornamenti

Mario Zagallo, ex ct della Nazionale brasiliana, è stato ricoverato nella giornata di martedì a causa di un’infezione respiratoria.

Grande paura per il 91enne che al momento, però, è lucido e non ha bisogno di assistenza respiratoria. Sottoposto a tampone per il Coronavirus, l’ex allenatore è risultato negativo, come riferisce l’Ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro.