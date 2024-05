Bonera continua a studiare in vista del Milan U23: presente sugli spalti di Juventus Next Gen Carrarese - Milan News 24

Bonera continua a studiare in vista del Milan U23: presente sugli spalti di Juventus Next Gen Carrarese. Le ultime sul tecnico

Il membro della prima squadra rossonero Daniele Bonera sta assistendo ai play-off di Serie C tra Juventus Next Gen e Carrarese. Il probabile neo allenatore del progetto del Milan Under 23 è quindi sugli spalti del Moccagatta di Alessandria per continuare lo studio in vista della prossima stagione.

Come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri starebbero cercando anche elementi di categoria per arricchire la rosa nella prossima stagione.