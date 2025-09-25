Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

Bondo, centrocampista del Milan passato in estate in prestito secco alla Cremonese, sta avendo un grandissimo avvio di stagione

Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri non si limita a osservare le prestazioni dei suoi titolari, ma monitora con grande attenzione anche i giovani talenti in prestito, che potrebbero rappresentare il futuro del club. Tra questi, sta emergendo con continuità il nome di Warren Bondo, centrocampista francese che sta trovando spazio e fiducia alla Cremonese.

Le recenti statistiche del giocatore sono incoraggianti. Bondo ha conquistato la terza titolarità consecutiva nel pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Parma, una delle avversarie più temibili del campionato. Il francese ha giocato per tutti i 90 minuti, dimostrando una resistenza e una solidità in campo che non erano scontate. Questo dato è un segnale molto positivo per il Milan, che lo ha ceduto in prestito secco per consentirgli di maturare e acquisire esperienza in un campionato competitivo.

Le sue statistiche generali confermano il suo percorso di crescita: 5 presenze in stagione, pur senza aver ancora realizzato reti o assist. Questi numeri, tuttavia, non devono trarre in inganno. Il ruolo di Bondo nel centrocampo della Cremonese non è quello di un finalizzatore, ma di un mediano di rottura e di costruzione, con compiti tattici ben precisi. La sua presenza in campo, infatti, contribuisce a dare equilibrio e solidità alla squadra, elementi fondamentali per il gioco.

L’investimento del Milan su questo giovane talento si sta rivelando azzeccato. La possibilità di giocare con continuità sta accelerando il suo processo di formazione, permettendogli di affinare le sue qualità e di adattarsi al calcio italiano. Le decisioni del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri sul futuro di Bondo dipenderanno ovviamente dai suoi progressi. Se il francese continuerà a dimostrare maturità e affidabilità, non è escluso che possa essere richiamato alla base per la prossima stagione, magari per entrare a far parte della rosa del Milan.

In conclusione, il percorso di Warren Bondo alla Cremonese è un banco di prova fondamentale per il suo futuro in rossonero. La sua continuità di rendimento e la fiducia che il club sta riponendo in lui sono elementi che non passano inosservati a Milanello. I tifosi del Milan possono guardare con ottimismo alla sua crescita, sperando che possa diventare un giorno un pilastro del centrocampo della squadra.