Bartesaghi a Milan TV: «Mi sono sempre trovato bene al Milan, cerco di rubare qualcosa a Modric. Nazionale Dico che...»

Gimenez Milan, il messicano si è sbloccato dopo un momento complicatissimo: il dato sui suoi tiri stagionali è emblematico

Leao Milan, nuovo obiettivo fissato con Massimiliano Allegri! A fine stagione punta al raggiungimento di questo numero di gol

Nkunku Milan, prestazione da incorniciare contro il Lecce: Allegri e Tare hanno lasciato su di lui un giudizio molto chiaro

Rinnovo Maignan, dal retroscena estivo col Chelsea all'intervento di Allegri e Tare: cosa filtra sul futuro del francese. I rossoneri hanno un terribile sospetto

Published

5 secondi ago

La vittoria del Milan per 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce non è stata solo una conferma della solidità della squadra di Massimiliano Allegri, ma anche l’occasione per vedere all’opera giovani talenti come Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, al suo esordio stagionale da titolare, ha dimostrato personalità e maturità, guadagnandosi i complimenti dei tifosi e dello staff tecnico. Nel post-partita, intervistato da Milan TV, ha parlato della sua crescita e delle sue ambizioni.

Bartesaghi ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando che non era affatto scontato partire con il piglio giusto e chiudere la partita in poco tempo. “Siamo partiti con il piede giusto, che non era una cosa scontata, appunto per questo siamo subito partiti bene, aprendola e chiudendola subito”, ha detto il difensore. La sua attitudine umile e la voglia di lavorare sono state evidenti nelle sue parole, evidenziando come la sua crescita non sia affatto terminata, ma anzi sia solo all’inizio. Il giovane ha ribadito di sentirsi bene all’interno della società, con lo staff e con i compagni, e ha spiegato che ha ancora “tanto da dimostrare”.

Un altro aspetto fondamentale della sua crescita è il rapporto con i compagni più esperti. Bartesaghi ha menzionato la vicinanza di figure come Modric e Rafael Leao, ma anche quella di Matteo Gabbia. “Cerco sempre di rubare qualcosa che comunque hanno tanta esperienza e mi servirà per crescere”, ha affermato il terzino, riconoscendo l’importanza di imparare dai giocatori più affermati.

Infine, il giovane rossonero ha parlato anche delle sue ambizioni in Nazionale, spiegando che la recente convocazione in Under 21 è stata una grande soddisfazione, anche se un problema al ginocchio gli ha impedito di scendere in campo. Bartesaghi ha concluso il suo intervento ribadendo la sua voglia di dimostrare il suo valore anche con la maglia azzurra, a conferma del suo desiderio di continuare a crescere e a migliorarsi, partita dopo partita.

