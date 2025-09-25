Bartesaghi Milan, il terzino supera un ex rossonero ed entra nella storia dopo la gara in Coppa Italia contro il Lecce: il motivo

Bartesaghi Milan, l’italiano è diventato il calciatore più giovane della storia rossonera a fornire un assist in Coppa Italia

La vittoria per 3-0 del Milan sul Lecce in Coppa Italia non è stata solo una formalità, ma un’ulteriore conferma della bontà del progetto rossonero, che punta non solo sui grandi campioni ma anche sui giovani talenti. A entrare nella storia del club è stato il giovanissimo Davide Bartesaghi, autore di un assist che ha fatto segnare un record. La notizia è stata riportata da Opta, l’azienda specializzata in statistiche calcistiche.

Un record che sa di futuro

Con i suoi 19 anni e 268 giorni, Davide Bartesaghi è diventato il giocatore più giovane del Milan a servire un assist in Coppa Italia dai tempi di un altro grande talento, Stephan El Shaarawy, che aveva compiuto l’impresa nel gennaio 2012, a 19 anni e 91 giorni, contro la Lazio. Il terzino ha fornito un assist perfetto per il gol di Santiago Gimenez, il primo dei tre con cui il Milanha liquidato il Lecce nei sedicesimi di finale.

Questo dato non è solo una curiosità statistica, ma un segnale molto forte per il futuro del club. La dirigenza, con il direttore sportivo Tare in prima linea, sta lavorando per costruire una squadra solida e duratura, in grado di coniugare l’esperienza dei campioni come Luka Modric e Adrien Rabiot con il talento cristallino di giovani come Bartesaghi. L’investimento sui giovani è un pilastro della filosofia rossonera, e i risultati si stanno già vedendo in campo.

La fiducia di Allegri e le prossime sfide

La prestazione di Davide Bartesaghi è un chiaro segno della fiducia che l’allenatore Massimiliano Allegri ripone nei suoi giovani. Nonostante la sua assenza in panchina per squalifica, il tecnico ha visto la squadra dominare e un ragazzo classe 2005 mettersi in mostra con una giocata decisiva. Questa mentalità, che premia il merito e il lavoro in allenamento, è uno dei segreti del successo rossonero.

Ora il Milan si prepara per la prossima sfida in Coppa Italia, che si giocherà a inizio dicembre contro la Lazio di Maurizio Sarri, in trasferta. Una partita che si preannuncia molto più impegnativa, ma che il Milan affronterà con la consapevolezza di poter contare non solo sui suoi titolari, ma anche su una panchina lunga e ricca di talenti, pronti a scrivere la storia, proprio come ha fatto Davide Bartesaghi.