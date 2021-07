Barcellona, sfuma l’accordo con i giocatori sul taglio degli stipendi

In casa Barcellona non c’è ancora nessun accordo con i senatori dello spogliatoio blaugrana: la situazione

Come riportato dal quotidiano Sport, è ancora in alto mare l’accordo tra i giocatori e la dirigenza del Barcellona in merito al taglio degli stipendi della rosa di Ronal Koeman. Una situazione resasi necessaria in seguito alle grandi difficoltà causate dal Covid 19.

I procuratori, però, non hanno voluto sentire ragioni neanche quando è stato proposto un allungamento del contratto per spalmare gli ingaggi dei loro assistiti. A questo punto si attende il ritorno da Israele del presidente Joan Laporta per fare luce sulla questione.