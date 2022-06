Marco Ballotta, ex giocatore, ha parlato del mercato in Serie A ai microfoni di Juventus News 24

Marco Ballotta, ex giocatore, ha parlato del mercato in Serie A ai microfoni di Juventus News 24. Le sue dichiarazioni:

JUVE SCUDETTO – «Con l’arrivo di Pogba è indubbio che in mezzo al campo, se arriva con la testa giusta, è uno di quelli che può fare la differenza. Di Maria porta tanta esperienza anche a livello internazionale. È un giocatore ancora in salute, ha l’età giusta per poter dare ancora qualcosa e può aiutare tanto. È un innesto molto importante, ma serve anche qualcos’altro».