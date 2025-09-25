Arbitro Milan Napoli: designato il fischietto del match. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Milan-Napoli: Le designazioni arbitrali del big match

Tutti i riflettori del calcio italiano saranno puntati su San Siro domenica sera, quando il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Napoli in un’importante sfida di campionato. Oltre ai giocatori in campo, un ruolo cruciale sarà ricoperto dalla squadra arbitrale, le cui designazioni sono state rese note.

A dirigere il big match sarà l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Sarà lui a fischiare l’inizio di una partita che si preannuncia tesa e ricca di colpi di scena. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Filippo Meli e Giorgio Alassio, un trio che dovrà avere nervi saldi e grande attenzione per gestire le dinamiche di una gara così sentita.

Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Manuel Marinelli, pronto a intervenire a bordo campo in caso di necessità. La tecnologia sarà affidata a un team di grande esperienza: il VAR sarà gestito da Valerio Marini, con l’assistenza all’AVAR di Daniele Doveri. La loro supervisione sarà fondamentale per garantire che ogni decisione sia presa nel rispetto del regolamento.

La sfida tra Milan e Napoli è un banco di prova non solo per i giocatori e gli allenatori, ma anche per il corpo arbitrale. Le aspettative sono alte, e l’attenzione sarà massima su ogni fischio, in un contesto in cui ogni errore può costare caro. La speranza è che la gara si svolga nel migliore dei modi e che l’attenzione rimanga concentrata sul gioco.